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مسؤول سوري: تسوية أوضاع 38 مدني بعد احتجازهم عقب خروجهم من «حمص»

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قال محافظ حمص، طلال البرازي، الجمعة، إنه تمت تسوية أوضاع 38 مدنيًا الجمعة كان قد تم توقيفهم لدى خروجهم من «حمص القديمة» «لدراسة أوضاعهم»، وخرجوا إلى «أماكن يرغبون بها».

وقال المحافظ «تمت، بعد موافقة الجهات المختصة، تسوية جديدة اليوم (الجمعة) لأوضاع 38 شخصًا من حمص القديمة»، كان تم توقيفهم لدراسة وضعهم بعد خروجهم من حمص القديمة بموجب اتفاق إطار العملية الإنسانية، التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

ولفت المحافظ إلى أن دراسة وضعهم «تتلخص في التحقق من هوية الموقوفين، الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية من قبل السجلات المدنية بالإضافة إلى التأكد من وضعهم تجاه الخدمة الإلزامية (في الجيش)»، لافتًا إلى أن زذلك يتطلب وقتًا».

وما يزال نحو 195 شخصًا ينتظرون البت بتسوية أوضاعهم في مراكز التوقيف، بحسب المحافظ.

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