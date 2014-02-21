نصيحة تجميليّة للفتاة الجامعية

إذا كنت فتاة جامعية تقضين يوماً طويلاً في الخارج بين المحاضرات، وتريدين الحصول على مظهر أنيق خال من ملامح التعب والإرهاق، فـ"سيِّدتي نت" ينصحك بعدم التخلي عن الماسكرا في أيامك الجامعية.

فإطلالة الجامعة لا تحتاج منك إلى وضع مستحضرات التجميل كأحمر الشفاه، وظلال العيون، ولكن الماسكرا ينبغي أن تكون جزءاً من إطلالتك اليومية لنظرة أكثر جاذبية وأناقة، لذا اختاريها بتركيبة مضادة للماء حتى لا تفسد خلال يومك الطويل، كما يفضل أن تضعي لمسة من الكحل على جفونك إذا كنت مرهقة حتى تزيلي ملامح للتعب.