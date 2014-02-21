متى يكون شعرك بحاجة للقصّ؟

يحتاج الشعر في العادة إلى القصّ، من وقت لآخر، من أجل تشذيبه والتخلص من النهايات المتقصِّفة، بما يحفظ للشعر صحّته ويمنعه من التساقط، من دون أن تقتصر أهداف القصّ على البعد التجميلي.

وقد أورد موقع "Allure" مجموعة من المؤشرات التي تدلّ على أنَّ الشعر بحاجة إلى القصّ لاستعادة نشاطه وحيويته، وهي:

– تقصف نهايات الشعر

يُعدّ التقصف من المشاكل الشائعة بين العديد من النساء. تبدأ نهايات الشعر بالتقصف بسبب ضعفه نتيجة للعوامل الجويَّة واستعمال مجففات الهواء ومستحضرات التجميل وغيرها؛ لذلك يجب مراقبة الشعر باستمرار وقصّ نهاياته المتقصفة.

- التساقط

تساقط الشعر بشكل يومي يدلّ على وجود مشكلة يجب علاجها، قبل تفاقمها. ويُساعد القصّ في تقوية الشعر والتخفيف من مشكلة التساقط.

- التشابك

يسبّب الشعر الطويل الإزعاج لبعض النساء، عند محاولة تسريحه، بسبب تشابكه؛ لذلك ينصح بقصّه من فترة لأخرى، من أجل التخلص من هذه المشكلة وإعطاء الشعر فرصة للتعرُّض للهواء بشكل أكبر.

-التجعّد

عندما يبدأ الشعر بالتجعُّد وبالتموّج، فليس من الممكن التخلص من ذلك بالمشط أو فرشاة الشعر. يدلّ هذا الوضع على أنَّ الشعر بحاجة إلى القص للتخلص من هذه التموّجات واستعادة شكله الانسيابي.

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