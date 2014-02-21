بالفيديو – كواريزما يستعيد الذاكرة بهدف رائع في الدوري الأوروبي

سجل البرتغالي ريكاردو كواريزما جناح بورتو هدفا رائعا تقليديا منه في شباك إينتراخت فرانكفورت بمباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.

وكان كواريزما عاد لناديه القديم بورتو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد أن أمضى رحلة قصيرة غير موفقة مع أهلي دبي الإماراتي.

وانطلق كواريزما من الناحية اليسرى قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة قبل أن يسدد كرة خادعة في أقصى الزاوية البعيدة بشكل رائع لم يتمكن حارس فرانكفورت من فعل شيء معها سوى المشاهدة.

وانتهت المباراة بتعادل بورتو مع إينتراخت فرانكفورت 2-2 بعد أن تقدم بورتو بهدفين.

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