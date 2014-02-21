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وزير خارجية فرنسا يطالب بتوخي الحرص في محادثات أوكرانيا

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وزير خارجية فرنسا يطالب بتوخي الحرص في محادثات أوكرانيا وزير خارجية فرنسا يطالب بتوخي الحرص في محادثات أوكرانيا

طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي يشارك في جهود الوساطة الأوروبية في أوكرانيا على توخي الحرص يوم الجمعة ،فيما يتعلق بإعلان الرئيس فكتور يانوكوفيتش عن اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية ،قائلاً :”إن زعماء المعارضة يحتاجون وقتاً للتشاور”.

وصرح فابيوس في مقابلة مع (راديو أوروبا 1 ) “المعارضة تريد التشاور مع بعض الاعضاء وهو أمر يمكن تفهمه تماما”.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسى :”في هذا النوع من المواقف مادامت الأمور لم تستكمل فعليا فانه من المهم توخي الحرص التام”.

وغادر فابيوس كييف خلال الليل متوجهاً إلى بكين لكنه قال :”إنه كان على اتصال بزميليه فرانك فالتر شتاينماير الألماني ورادوسلاف سيكورسكي البولندي اللذين بقيا في محاولة للانتهاء من المفاوضات اليوم الجمعة”.

 

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