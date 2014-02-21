"مصر الأمل" تطالب وزير التعليم بإعلان المحذوف من المناهج الدراسية

طالبت المستشارة حنان رزق عبدالله مسئولة ملف النهوض بالعملية التعليمية، ورئيس جمعية مصر الأمل لحقوق الإنسان، الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بسرعة الإعلان عن الأجزاء التى من المقرر حذفها من منهج الفصل الدراسى الثانى، نظرا لقرار تأجيل بدء الدراسة لأكثر من مرة.

كما دعت مسئولة ملف النهوض بالعملية التعليمية فى تصريحات لها لإرسال فاكس إلى مديريات التربية والتعليم فى محافظات مصر، يتضمن المنهج الدراسى بعد الحذف والتعديل لإخطار المدرسين والطلاب وأولياء الأمور حتى يتثنى لهم معرفة الأجزاء التى يستذكروها، لافتة إلى أن معظم الأسرة المصرية والمدرسين فى حالة ارتباك لعدم وضوح رؤية المناهج بعد تأجيل الدراسة.

وأكدت"عبد الله" أن قرار التأجيل جاء معبرا عن مطالب معظم أولياء الأمور خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من عودة ظهور فيروس الأنفلونزا الموسمية وارتفاع عدد المصابين والوفيات، وبين تشتت جهود الجهاز الأمنى فى منع المظاهرات والدعوات التحريضية من أعضاء الجماعة المحظورة، وعدم التزامهم بالسلمية أو بقانون التظاهر ومحاربة ومواجهة الأعمال الإرهابية، وبين البحث وإلقاء القبض على الهاربين من السجون والمسجلين خطر.

وأوضحت أن لجنة التعليم بـ"مصر الأمل" انتهت من إعداد ملف كامل عن التعليم بمصر، وكيفية النهوض به بالمشاركة المجتمعية من أجل مستقبل أفضل، وأن مستقبل الأمم مرتبط بالتعليم، منوهة بأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية ومديرية التربية والتعليم بمحافظات مصر وفى مقدمتها محافظة القليوبية من أجل النهوض والمساهمة فى رفع كفاءة العملية التعليمية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل ورعاية المواهب والتواصل بين أطراف العملية التعليمية.