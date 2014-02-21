ما الذي يجمع النجمتين التركيتين بيرين سات وفخرية أفجان؟

كشفت الصحافة التركية وجود قاسم مشترك يجمع بين الممثلتين الشهيرتين بيرين سات وفخرية أفجين، اللتين حققتا شهرة واسعة بمسلسليهما "العشق الممنوع" و"الأوراق المتساقطة" وهو أن الفنانتين عشقتا نجمهما المفضل في الثانوية العامة.

ففخرية أفجين عندما كانت تقيم مع أسرتها وتدرس الثانوية العامة في ألمانيا، عشقت المغني والممثل التركي أوزجان دنيز الشهير بحسام، حيث كانت تتابعه بشغف وصل إلى حد إدمان حلقات مسلسله الرومانسي "قصر الحب"، الذي شاركته بطولته زميلتهما نورجول يشلشاي.

وكانت جدران غرفتها تمتلىء بصوره، وعندما كبرت وتخرجت من الجامعة، قادتها موهبتها إلى التمثيل وتعرفت عليه شخصياً ودخلت معه قصة حب استمرت لفترة أربع سنوات، وكادت تؤدي بهما إلى الزواج لولا إنفصالهما المفاجىء وغير المتوقع.

وعادت اليوم فخرية لأداء دور فتاة في الثانوية العامة تعشق قريبها الوسيم الدكتور عمران الذي يكبرها سناً ويؤديه بوراك أزجيفيت (بالي بيك).

والأمر ذاته حدث مع بيرين سات الشهيرة بسمر، التي كانت خلال إقامتها في مدينة أنقرة مع أسرتها في مرحلة الثانوية العامة معجبة لدرجة الهيام بمغني البوب التركي كينان دوغلو، الذي يكبرها بحوالي 13 عاماً، وكانت تعشق صوته وتتابع أحدث إسطواناته، وكان حلمها لقاؤه وجهاً لوجه، ولما انتقلت وأسرتها إلى اسطنبول ودخلت عالم التمثيل تعرفت عليه شخصياً ووقعت في غرامه، وما زالت علاقتهما مستمرة من عام ونصف العام، ويؤكد المقربون منهما أنهما قد يتزوجا في منتصف العام الحالي.

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