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كيف أسلمت العارضة الأمريكية كيندرا سبيرز؟

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كيف أسلمت العارضة الأمريكية كيندرا سبيرز؟ كيف أسلمت العارضة الأمريكية كيندرا سبيرز؟

بعد أن كانت عارضة أزياء مميّزة وناجحة، تحولت Kendra Spears في يوم واحد إلى أميرة مسلمة تنافس أجمل أميرات العالم، بمن فيهنّ Kate Middleton.

Kendra البالغة من العمر 25 عاماً أصبحت أميرة بعد أن تزوّجت من الأمير الهندي Rahim Aga Khan البالغ من العمر 42 عاماً، والأبن الأكبر لـ"كريم آغا خان"، خلال حفل إسلامي خاصّ وسرّي، أقيم في سويسرا، ووصلت تكاليفه إلى 800 مليون دولار أمريكي، ارتدت خلاله عروس العام ثوباً تقليدياً مصمّماً من العاج ومطرّزاً بخيوط ذهبية.

ومن المتوقع أن تشغل Kendra أو الأميرة Salwa Aga، كما أصبح اسمها، صفحات الصحف والمجلات في المستقبل، نظراً إلى الجمال والأناقة والثقافة التي تجمعها شخصيتها.

Kendra ، التي كان يتوقع لها أن تكون Cindy Crawford المستقبلية، شاركت في العديد من عروض الأزياء العالمية، وهي تحمل درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة واشنطن.

يُذكر أنّ عائلة الزوج Rahim Aga Khan تمتلك تاريخاً عريقاً وحافلاً بالزواج من الجميلات، إذ تزوّج جدّه من الفنانة المشهورة Rita Hayworth، بينما كانت والدته عارضة أزياء بريطانية شهيرة، وتسمّى اليوم Salimah Aga Khan؛ أما الشقيق الأصغر للأمير فقد تزوج من عارضة أزياء أمريكيّة أيضاً.

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