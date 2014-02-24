5 من عضوات جمعية السواقي يلتحقن ببرنامج تاهيل السيدات للمجالس المحلية برعاية القومي للمرأة

الفيوم : عبدالرحمن سالم

تقدمت جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة بأوراق ترشيح 5 من اعضائها السيدات لخوض برنامج تمكين المرأة ومنحها ربع عدد المجالس المحلية المنتخبة ، وتدريبهن علي خوض انتخابات المحليات القادمة ، حيث إلتقي المحامي خالد حسين رئيس جمعية السواقي بالسيدة ليلي طه قاسم مقرر عام فرع المجلس القومي بالفيوم واطلع علي البرنامج الكامل الذي يوفره المجلس لاختيار الراغبات في اجتياز الانتخابات المذمع عقدها هذا العام 2014 في جميع المستويات سواء كان محلي المحافظة أو المركز والمدن ، وأكدت السيدة ليلي طه أن عضوات جمعية السواقي المرشحات للدورة مثلهن كباقي المتقدمات يتوفر فيهن النزاهة والغيرة علي الصالح العام ويتمتعن بالجنسية المصرية ويرغبن في خوض التجربة ، اضافة لكونهن مقيدات بالجداول الانتخابية ، ولا تقل اعمارهن عن 20 عاما ، وذوات سمعة طيبة ، كان رئيس جمعية السواقي قد انهي اجراءات الحاق كل من امين عام جمعيته ونائبته وامينة الصندوق واثنتين من اعضاء الجمعية العمومية وأستكمل استمارات قيدهن بمقر المجلس القومي فرع الفيوم .

شبكةعيونالإخبارية

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