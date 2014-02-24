وزير التربية و التعليم و محافظ الفيوم يفتتحان مدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب بسنورس

الفيوم : عبدالرحمن سالم ورشا جمال

تصوير : مصطفي ذكي

إفتتح اليوم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية و التعليم و الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم مدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب للتعليم الأساسى بمدينة سنورس بحضور محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والقيادات التعليمية بسنورس .

والجدير بالذكر أن المدرسة المدرسة 11 فصلاً منها 6 إبتدائى و 3 إعدادى و إثنان لرياض الأطفال بتكلفة إجمالية 1.8 مليون جنيه منحة من البنك الدولى .

أشار محافظ الفيوم أنه تم إطلاق إسم الشهيد محمد موسى على المدرسة تكريماً لروحه الطاهرة بعد أن إستشهد فى التفجير الإرهابى لمديرية أمن جنوب سيناء فى شهر أكتوبر الماضى مؤكداً انه سيتم إطلاق أسماء شهداء الواجب الوطنى على جميع المدارس الجديدة التى سيتم إفتتاحها بالفيوم تكريماً للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن.

و عقب الإفتتاح قام وزير التربية و التعليم و محافظ الفيوم بتفقد معرض الأنشطة المدرسية بالمدرسة و زيارة قاعات رياض الأطفال كما قام بتفقد فعاليات تدريب القرائية الذى تنظمه مديرية التربية و التعليم بالمدرسة بحضور 70 متدرباً منهم 35 متدرب للتعليم المجتمعى و 35 متدرب للتعليم العام.

شبكةعيونالإخبارية

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