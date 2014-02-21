سلطة الشمندر و"الباستا" بدهون أقل

المقادير:

-200 غرام من المعكرونة المسلوقة

-كوبان من الشمندر المسلوق والمقطّع.

-خيارتان مكبوستان.

-بصلة واحدة متوسطة الحجم ومقطّعة.

صلصلة العسل والخردل

-ملعقة صغيرة من العسل.

-3 ملاعق كبيرة من اللبن القلي الدسم.

-ملعقة صغيرة من الخل.

-نصف ملعقة صغيرة من الخردل.

-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

الطريقة:

-تخلط جميع المقادير ثم تضاف إليها الصلصة وتوضع في البراد ثم تقدّم.

(الكمية تكفي 4 أشخاص).

الحصة الواحدة:

الوحدات الحرارية 132.6

الدهنيات 0.7 غرام

الكولسترول 0.7 ملغ

البروتين 4.8 غرامات

النشويات 27.6 غراماً

الألياف 3.2 غرامات

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