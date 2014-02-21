أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

سلطة الشمندر و"الباستا" بدهون أقل

Google+ Print
سلطة الشمندر و"الباستا" بدهون أقل سلطة الشمندر و"الباستا" بدهون أقل

المقادير:
-200 غرام من المعكرونة المسلوقة
-كوبان من الشمندر المسلوق والمقطّع.
-خيارتان مكبوستان.
-بصلة واحدة متوسطة الحجم ومقطّعة.

صلصلة العسل والخردل
-ملعقة صغيرة من العسل.
-3 ملاعق كبيرة من اللبن القلي الدسم.
-ملعقة صغيرة من الخل.
-نصف ملعقة صغيرة من الخردل.
-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

الطريقة:
-تخلط جميع المقادير ثم تضاف إليها الصلصة وتوضع في البراد ثم تقدّم.
(الكمية تكفي 4 أشخاص).

الحصة الواحدة:
الوحدات الحرارية 132.6
الدهنيات 0.7 غرام
الكولسترول 0.7 ملغ
البروتين 4.8 غرامات
النشويات 27.6 غراماً
الألياف 3.2 غرامات

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي