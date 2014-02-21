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بعد غد.. رابطة الجامعات الإسلامية تحتفل باليوم العالمي للغة الأم

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بعد غد.. رابطة الجامعات الإسلامية تحتفل باليوم العالمي للغة الأم بعد غد.. رابطة الجامعات الإسلامية تحتفل باليوم العالمي للغة الأم

الدكتور جعفر عبد السلام الامين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

يفتتح الدكتور جعفر عبد السلام الامين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يوم بعد غد الاحد احتفالات الرابطة باليوم العالمي للغة الأم، بعقد ندوة بعنوان “تعريب العلوم: الواقع والآمال” لاقتراح خطة قومية ورؤية مستقبلية للتعريب والياته وبحث دور المجامع والهيئات العلمية في حركة التعريب واستعراض تجارب عالمية في التعليم باللغات القومية.

وقال الأمين العام لرابطة الجامعات الاسلامية فى تصريح له اليوم، إن الاحتفال يهدف إلى التأكيد على أهمية اللغة العربية في حياتنا المعاصرة باعتبارها اللغة الام فى وإثراء المناقشات فى مجال تعريب العلوم وصولا إلى مواقف متسقة تخدم قضايا التعريب، وإلقاء الضوء على جهود المجامع اللغوية والمؤسسات المعنية بشؤون اللغة العربية وقضايا التعريب، وما يواجهها من عقبات فى ظل التحديات الآنية والمستقبلية، ورسم خريطة طريق للنهوض بها وبحث إمكانية التغلب على هذه التحديات.

وأضاف، أن المشاركين فى الاحتفال من المهتمين بقضايا اللغة العربية وتعريب العلوم، من اساتذة الرابطة والجامعات المصرية والعربية سيناقشون تاريخ التعريب واهميته والياته ودوره فى تنفيذ برامج التنمية الشاملة.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) قررت في شهر نوفمبر عام 1999 اختيار يوم 21 فبراير من كل عام يوما خاصا للاحتفال باللغة الأم.

أ ش أ

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