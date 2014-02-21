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ظهور المؤشرات الأولية فى انتخابات الهيئة التأسيسة للدستور فى بعض المدن الليبية

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ظهور المؤشرات الأولية فى انتخابات الهيئة التأسيسة للدستور فى بعض المدن الليبية ظهور المؤشرات الأولية فى انتخابات الهيئة التأسيسة للدستور فى بعض المدن الليبية

ارشفية

أظهرت بعض المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات فى انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور فى عدد من المدن الليبية، صباح اليوم الجمعة، عن تقدم عبد الحميد جبريل في مدينة شحات، والمستشار عقيلة صالح في القبة، وتنافس شديد في بنغازي بين أم العز الفارسي وأبتسام بحيح وإيمان بن يونس.

وأوضحت نتائج فرز الدائرة رقم “39″ بمنطقة الجبل الأخضر، تقدم كل من الدكتور مصطفى عبدالحميد محمد دلاف والمستشار التواتي حمد حسن أبوشاح في انتخابات لجنة الستين.

كما أظهرت بعض النتائج بمدينة بنغازي إلى تقدم رئيس حزب التيار الوطني الوسطي‏ علي الترهوني، فيما تشير بعض النتائج الأخرى في المنطقة الشرقية إلى تقدم مرشحي التيار الفيدرالي.

وكانت مراكز الأقتراع في ليبيا قد فتحت أبوابها في الساعة الثامنة من صباح أمس الخميس لأستقبال الناخبين الليبيين ، وذلك للادلاء باصواتهم في انتخابات الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور وأغلقت في تمام الساعة السابعة.

ويتنافس 649 مرشحا في الدوائر الانتخابية بكافة انحاء ليبيا ، مقسمين على الأقاليم الثلاثة طرابلس- برقة – فزان ، وكل أقليم له 20 مقعدا باللجنة التاسيسية لصياغة الدستور منهم خمسة مقاعد للمراة بكل أقليم ، وقاطع الامازيغ الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل.
> س.ع -أ م ك
> أ ش أ

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