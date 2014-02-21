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أفكار جُمانة بدّور لتصميم غرفة الطعام

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أفكار جُمانة بدّور لتصميم غرفة الطعام أفكار جُمانة بدّور لتصميم غرفة الطعام

يرتبط اختيار عناصر غرفة الطعام بطراز المنزل، وبرغبة مالكته وخلفيتها الاجتماعية والثقافية، ولو أن الغالبية تحرص على تصميمها بطريقة لافتة، لأنها المكان الذي يشي بهويتها أمّام ضيوفها، حول أطباق الطعام.
مهندسة الديكور جُمانة بدّور تساعد قارئات "سيدتي نت"، في كيفيّة اختيار غرفة الطعام.

1- لغرفة طعام "مودرن":
ـ إبتعدي عن الخشب المحفور، بل استعيني بالخشب العصري الفاتح أو الأبيض اللمّاع لأثاثها.
ـ اختاري الطاولة البسيطة ذات الكراسي المصنوعة من الجلد، فهذه الخامة عمليّة ويسهل تنظيفها.كما يُمكنك اللجوء إلى القماش المنجّد المحمي بطبقة خارجيّة.ويُفضّل الاقتصار على 6 كراسي، في ضيق البيوت الحديثة محدودة المساحة.
ـ انتقي الطاولة الدائرية لتحقيق التواصل بصورة أفضل ما بين الضيوف، حيث باستطاعة كلٍّ منهم رؤية الآخر.
ـ زيّني المائدة بالشمعدانات "المودرن" المعدة من الخشب والجلد و"البورسولان"، والتي تتوسّطها مزهرية.
ـ استعيني بالإنارة المخفيّة المثبّتة في السقف المستعار.
ـ ابتعدي عن استعمال المائدة الزجاج باعتبارها غير عمليّة، بل استعيضي عنها بالطاولة ذات القاعدة الخشب والسطح الزجاج المؤطّر بالخشب لحمايتها من جوانبها.

2- لغرفة طعام كلاسيكية:
ـ أدخلي الحفر إلى خشبها، لطبعها بملاح عصر لويس الخامس عشر أو السادس عشر.، مع اختياره داكناً من الجوز أو السنديان.
ـ اختاري الطاولة ذات الحجم الكبير، طولاً وعرضاً، مع ما لا يقلّ عن 12 كرسياً، وزيّنيها بشرشف مطرّز مشغول من "الأُرغنزا" والحرير.
ـ استعملي الاكسسوارات "الأنتيك" والزيتيات وإطارات الصور المشغولة والسجّادات المعلّقة على الجدار وراء "البوفيه".
وأخيراً، تذكّري دائماً أنّ للمرآة أهمية كبيرة في الطرازين، بحيث تُعطي شعوراً بالفسحة، وتعكس النور الطبيعي والآخر المستمدّ من الثريا التي تعلو المائدة مباشرة.

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