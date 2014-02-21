الإسماعيلي ينتظر وصول ريكاردو الأحد

ينتظر مسؤولو الإسماعيلي وصول المدرب البرازيلي ريكاردو لإتمام التعاقد مع الدراويش لخلافة أحمد العجوز يوم الأحد.

وكان أحمد العجوز المدير الفني السابق للإسماعيلي قد قدم استقالته بعد سلسلة النتائج المتواضعة للفريق آخرها التعادل مع المنيا يوم الأربعاء.

وانهى الإسماعيلي اتفاقهم مع ريكاردو على التعاقد لمدة سبعة أشهر يتقاضى خلالها راتبا شهريا قدره 15 ألف دولار، يحصل على 10 فقط والخمسة الأخرى في حالة التتويج ببطولة.

ومن جهة أخرى، يسافر الإسماعيلي للكونجو لخوض مباراة دور الـ32 من كأس الكونفدرالية أمام إيتانشيتي يوم 27 فبراير.

وتقام مباراة الذهاب يوم الثاني من مارس المقبل على أن تكون العودة في الرابع من الشهر نفسه.