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مصر تشارك بجناح كبير في المعرض السياحي الدنماركي

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مصر تشارك بجناح كبير في المعرض السياحي الدنماركي مصر تشارك بجناح كبير في المعرض السياحي الدنماركي

ارشيفية

شارك المكتب السياحي المصري باستكهولم، صباح اليوم الجمعة، في المعرض السياحي الدانماركي “أجازة للجميع لعام 2014″، والذي يعقد في مدينة هرنينج الدنماركية خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الحالي، وذلك بجناح مساحته 54 مترا مربعا.

وقد شارك في افتتاح الجناح المصري سكرتير ثاني بسفارة بكوبنهاجن هشام سلام مندوبا عن السفيرة سلوي مفيد (نظرا لارتباطها بالسفر إلى فيلنيوس لتقديم أوراق اعتمادها كسفيرة غير مقيمة لمصر لدي ليتوانيا)، إلى جانب مدير بقطاع المتابعة بهيئة تنشيط السياحة طاهر دكروني.

ويحتوي الجناح المصري لأول مرة على شاشة عرض لكاميرات البث المباشر من المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر الغردقة وشرم الشيخ والتي تتيح لزائري الجناح مشاهدة لقطات متتابعة لاستمتاع السائحين بأجازاتهم في مصر وهو مشروع دشنته مؤخرا وزارة السياحة تحت اسم “مصر الآن”.

وتتضمن فاعليات الجناح المصري عرضا فنيا لراقص تنورة مرتين يوميا، إحدهما على المسرح الرئيسي للمعرض وثانيهما أمام الجناح المصري.. وكذلك سيتيح المكتب السياحي المصري فرصة الفوز برحلة مجانية إلي مصر من خلال منح الزائرين للجناح فرصة ارتداء الملابس الفرعونية والتقاط الصور التذكارية لهم أمام الجناح وتحميلها على صفحة المكتب على الفيس بوك في مسابقة لمن يحصل على أكبر عدد من الإعجابات.

وشارك مكتب شركة مصر للطيران بكوبنهاجن، “حيث تقع المحطة الإقليمية للشركة لدول شمال أوروبا” في فاعليات المعرض في إطار الجهود المبذولة لتنشيط مبيعات رحلات وتذاكر الشركة الوطنية.

أ ش أ

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