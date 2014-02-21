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وزير خارجية بولندا: محادثات حل الأزمة في أوكرانيا توقفت

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قال وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، الجمعة، إن المحادثات بشأن أزمة أوكرانيا توقفت، بعد جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، وذكر مصدر دبلوماسي أوروبي أنها ستستأنف في وقت لاحق الجمعة.

وقال «سيكورسكي» على حسابه على موقع «تويتر»: «بعد مفاوضات استمرت طوال الليل انتهت المحادثات في الساعة 5.20 صباحا بتوقيت جرينيتش».

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه ثبت أن المحادثات بشأن الأزمة الأوكرانية التي يتوسط فيها 3 وزراء من الاتحاد الأوروبي «صعبة للغاية»، وأنها ستستمر في وقت لاحق، الجمعة، بعد استراحة تستمر بضع ساعات.

وأضاف: «المفاوضات بالغة الصعوبة واستمرت طوال الليل. توجد استراحة الآن. المشاركون سيعودون مرة أخرى قبل منتصف النهار».

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