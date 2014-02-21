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بالصور.. 4 مسلحون يطلقون النيران على منزل أمين شرطة بالإسماعيلية ويحرقون سيارته

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سيارة أمين الشرطة المحترقة

سيارة أمين الشرطة المحترقة

اقتحم مسلحون، صباح اليوم الجمعة، منزل أمين شرطة بمركز شرطة الإسماعيلية، وأطلقوا النيران من أسلحتهم النارية وأحرقوا سيارته الخاصة ومنزله ولاذوا بالفرار . 

و أتهم أمين الشرطة عمرو محمد جمعة، جماعة الإخوان بمحاولة اغتياله وحرق سيارته ماركة فيرنا وتحمل رقم 9614 ملاكي الاسماعيلية .

وقال شهود عيان أن سيارة ربع نقل تقل 4 مسحلون اطلقوا النيران بكثافة على منزل الشرطي في محاولة منهم لاغتياله وأحرقوا سيارته الخاصة بعد اطلاق وابل من النيران على المنزل .

وتحرر المحضر رقم 1079 لسنة 2014 أحوال مركز الاسماعيلية، وبدأت قوات الأمن فى حملة تمشيط واسعة للبحث عن الجناة التى أكدت تحريات الأمن أنهم من منطقة عين غصين .

 

 

مسلحون يطلقون النيران على منزل أمين شرطة بالإسماعيلية

مسلحون يطلقون النيران على منزل أمين شرطة بالإسماعيلية

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