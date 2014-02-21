بالصور.. 4 مسلحون يطلقون النيران على منزل أمين شرطة بالإسماعيلية ويحرقون سيارته
اقتحم مسلحون، صباح اليوم الجمعة، منزل أمين شرطة بمركز شرطة الإسماعيلية، وأطلقوا النيران من أسلحتهم النارية وأحرقوا سيارته الخاصة ومنزله ولاذوا بالفرار .
و أتهم أمين الشرطة عمرو محمد جمعة، جماعة الإخوان بمحاولة اغتياله وحرق سيارته ماركة فيرنا وتحمل رقم 9614 ملاكي الاسماعيلية .
وقال شهود عيان أن سيارة ربع نقل تقل 4 مسحلون اطلقوا النيران بكثافة على منزل الشرطي في محاولة منهم لاغتياله وأحرقوا سيارته الخاصة بعد اطلاق وابل من النيران على المنزل .
وتحرر المحضر رقم 1079 لسنة 2014 أحوال مركز الاسماعيلية، وبدأت قوات الأمن فى حملة تمشيط واسعة للبحث عن الجناة التى أكدت تحريات الأمن أنهم من منطقة عين غصين .