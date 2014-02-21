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حرس الحدود يضبط 2 طن بانجو بمركب صيد بخليج السويس

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حرس الحدود يضبط 2 طن بانجو بمركب صيد بخليج السويس حرس الحدود يضبط 2 طن بانجو بمركب صيد بخليج السويس

صورة أرشيفية

تمكنت قوات حرس الحدود، فجر اليوم الجمعة، من احباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بمركب صيد بخليج السويس .

تلقي مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق مركب صيد بمنطقة الخليج بطريق السخنة الزعفرانة .

وعلى الفور، تم اخطار قوات حرس الحدود المتمركزة بطول خليج السويس ، بالتنسيق مع القوات البحرية حيث اشتبهت القوات بمركب صيد قريبة من الشاطئ بطريق السخنة بالقرب من قرية بورتو على متنها اجولة معدة للتهريب ، حيث تم مداهمة المركب وضبط بداخلها على قرابة 40 جوال كبير بداخلها نبات البانجو يزن 2 طن .

وتم التحفظ على المضبوطات والمركب بأحد المناطق العسكرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات .

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