حرس الحدود يضبط 2 طن بانجو بمركب صيد بخليج السويس

تمكنت قوات حرس الحدود، فجر اليوم الجمعة، من احباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بمركب صيد بخليج السويس .

تلقي مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق مركب صيد بمنطقة الخليج بطريق السخنة الزعفرانة .

وعلى الفور، تم اخطار قوات حرس الحدود المتمركزة بطول خليج السويس ، بالتنسيق مع القوات البحرية حيث اشتبهت القوات بمركب صيد قريبة من الشاطئ بطريق السخنة بالقرب من قرية بورتو على متنها اجولة معدة للتهريب ، حيث تم مداهمة المركب وضبط بداخلها على قرابة 40 جوال كبير بداخلها نبات البانجو يزن 2 طن .

وتم التحفظ على المضبوطات والمركب بأحد المناطق العسكرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات .