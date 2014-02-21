بان كي مون يطالب بسرعة نشر 3000 جندي إضافي في أفريقيا الوسطى

طلب “بان كي مون” سكرتير عام الأمم المتحدة، أمام مجلس الامن الدولي نشر ما لا يقل عن 3000 جندي اضافي وبشكل سريع في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل إستعادة النظام وحماية المدنيين هناك.

ودعا المسئول الأممي – حسبما ذكر راديو “أفريقيا 1″ ،اليوم الجمعة، إلى إرسال هذه المجموعة الجديدة خلال الأيام أو الاسابيع القليلة القادمة وتزويدهم بالعتاد الجوي.. مشيرا إلى أن عدد الجنود الفرنسيين والأفارقة والأوروبيين المتواجدين بالفعل هناك لا يكفي معللا ذلك بالحاجة الشديدة إلى المزيد.

واقترح بان كي مون، أن تكون كافة القوات الدولية المتواجدة في أفريقيا الوسطى تحت رئاسة قيادة منسقة وأن تكون مهمتها الرئيسية حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليهم .

وتقدم سكيرتير عام الامم المتحدة باقتراح آخر حول تقديم الدعم اللوجستي والمالي والذي يقدر ب 38 مليون دولار على مدى ستة أشهر للقوة الإفريقية في أفريقيا الوسطى “ميسكا” وتقديم المساعدة المالية لحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل إعادة تشغيل جزء من الخدمات العامة الأساسية مثل الشرطة والقضاء.

وطالب بان كي مون من الدول المانحة أن تكون أكثر كرما مع حكومة أفريقيا الوسطى.. مشيرا إلى أنه تمت تغطية 15% من دعوة صندوق الامم المتحدة لعام 2014 التي تقدر ب551 مليون دولار بينما يحتاج 5ر2 مليون مواطن في أفريقيا الوسطى الى المساعدة.

يذكر أن أفريقيا الوسطى تشهد حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي وقع في شهر مارس عام 2013 وقاده “ميشيل دجوتوديا” قائد تحالف سليكا المتمرد ذو الأغلبية المسلمة.

وكان “جان -إيف لودريان” وزير الدفاع الفرنسي قد قام مؤخرا بزيارة عاصمة أفريقيا الوسطى (بانجي) خصصت لحل الأزمة الأمنية والإنسانية في البلاد واستمرت عدة ساعات، كما أنها كانت المرة الثالثة التي يتوجه فيها لودريان إلى أفريقيا الوسطى منذ اطلاق عملية “سانجاريس” في 5 ديسمبر الماضي.

أ ش أ