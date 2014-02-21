أخبار عاجلة

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد حتى الأربعاء المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بان كي مون يطالب بسرعة نشر 3000 جندي إضافي في أفريقيا الوسطى

Google+ Print
بان كي مون يطالب بسرعة نشر 3000 جندي إضافي في أفريقيا الوسطى بان كي مون يطالب بسرعة نشر 3000 جندي إضافي في أفريقيا الوسطى

بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة – ارشيفية

طلب “بان كي مون” سكرتير عام الأمم المتحدة، أمام مجلس الامن الدولي نشر ما لا يقل عن 3000 جندي اضافي وبشكل سريع في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل إستعادة النظام وحماية المدنيين هناك.

ودعا المسئول الأممي – حسبما ذكر راديو “أفريقيا 1″ ،اليوم الجمعة،  إلى إرسال هذه المجموعة الجديدة خلال الأيام أو الاسابيع القليلة القادمة وتزويدهم بالعتاد الجوي.. مشيرا إلى أن عدد الجنود الفرنسيين والأفارقة والأوروبيين المتواجدين بالفعل هناك لا يكفي معللا ذلك بالحاجة الشديدة إلى المزيد.

واقترح بان كي مون، أن تكون كافة القوات الدولية المتواجدة في أفريقيا الوسطى تحت رئاسة قيادة منسقة وأن تكون مهمتها الرئيسية حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليهم .

وتقدم سكيرتير عام الامم المتحدة باقتراح آخر حول تقديم الدعم اللوجستي والمالي والذي يقدر ب 38 مليون دولار على مدى ستة أشهر للقوة الإفريقية في أفريقيا الوسطى “ميسكا” وتقديم المساعدة المالية لحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل إعادة تشغيل جزء من الخدمات العامة الأساسية مثل الشرطة والقضاء.

وطالب بان كي مون من الدول المانحة أن تكون أكثر كرما مع حكومة أفريقيا الوسطى.. مشيرا إلى أنه تمت تغطية 15% من دعوة صندوق الامم المتحدة لعام 2014 التي تقدر ب551 مليون دولار بينما يحتاج 5ر2 مليون مواطن في أفريقيا الوسطى الى المساعدة.

يذكر أن أفريقيا الوسطى تشهد حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي وقع في شهر مارس عام 2013 وقاده “ميشيل دجوتوديا” قائد تحالف سليكا المتمرد ذو الأغلبية المسلمة.

وكان “جان -إيف لودريان” وزير الدفاع الفرنسي قد قام مؤخرا بزيارة عاصمة أفريقيا الوسطى (بانجي) خصصت لحل الأزمة الأمنية والإنسانية في البلاد واستمرت عدة ساعات، كما أنها كانت المرة الثالثة التي يتوجه فيها لودريان إلى أفريقيا الوسطى منذ اطلاق عملية “سانجاريس” في 5 ديسمبر الماضي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا