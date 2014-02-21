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بدء إجراء المسابقة السنوية للقرآن لطلاب التعليم الأزهرى أول مارس

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بدء إجراء المسابقة السنوية للقرآن لطلاب التعليم الأزهرى أول مارس بدء إجراء المسابقة السنوية للقرآن لطلاب التعليم الأزهرى أول مارس

وافق الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على البدء فى إجراء المسابقة السنوية للقرآن الكريم لطلاب التعليم الأزهرى وطلاب الكتاتيب وطلاب وطالبات الجامعة.

وقد وافق "عبد الله" على أن تبدأ المسابقة يوم السبت الموافق 1 مارس وسيكون الأسبوع الأول بمنطقة الدقهلية، لأنها صاحبة أكبر عدد متقدم للمسابقة، وسيكون الامتحان بنفس مقر العام الماضى بمعهد مجمع مدينة نصر الابتدائى النموذجى بجوار طيبة مول.

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد عبد العظيم، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم الانتهاء من إعداد مسابقة القرآن الكريم لطلاب صفوف مراحل الإعدادى والثانوى وطلاب الجامعات وإدخال بياناتهم على الحاسب الآلى، حيث إن المسابقة تعقد كل عام فى شهر أكتوبر بعد إرسال أوراق المتقدمين إلى القطاع، مشيرا إلى أن التصفيات ستكون فى شهر مارس القادم بمنطقة القاهرة.

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