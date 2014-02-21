محافظ سوهاج يجتمع مع مديري المديريات الخدمية لمناقشة الموازنة العامة

عقد اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، الخميس، اجتماعًا مع مديري مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك لمناقشة الموازنة العامة لهذه المديريات للعام المالي 2014 / 2015 تمهيدًا لمناقشتها بموازنة الإدارة المحلية بوزارة المالية.

وقام مديرو المديريات خلال الاجتماع بعرض البنود التي تحتاج إلى دعم في الموازنة الجديدة للعام المالي 2014/ 2015.

حضر الاجتماع المهندس شعبان قنديل، السكرتير العام المساعد، ومديري مديريات التموين والزراعة والإسكان والطرق والطب البيطري والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والقوى العاملة والتنظيم والإدارة ، بالإضافة إلى مديري إدارات الموازنة بهذه المديريات.

وطالب المحافظ أثناء الاجتماع بضرورة أن يراعى في الموازنة العامة أن سوهاج هي أكبر محافظات الصعيد من حيث عدد السكان، مشيرا إلى أن بعض القضايا الهامة مثل ضرورة إعداد دراسات وافية لإنارة المصالح الحكومية في سوهاج عن طريق الطاقة الشمسية وتأمين المديريات بكاميرات مراقبة أمنية.