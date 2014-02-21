الأوقاف تشدد على وكلاء الوزارة عدم الاشتراك فى إقامة ندوات أو قوافل دون مراجعتها

شددت وزارة الأوقاف على وكلاء الوزارة بمديريات الأوقاف بكل المحافظات على عدم الاشتراك مع أية جهة في إقامة ندوات أو قوافل دعوية أو استقبالها بمساجد الأوقاف دون خطاب معتمد من الوزارة أو خطة وتعليمات معتمدة كتابيا تصلهم من المختصين بالوزارة في هذا الشأن.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الشيخ محمد عز الدين عبد الستار – فى بيان له تم تعميمه على كل المديريات بالمحافظات – ضرورة الالتزام بتلك التوجهات حفاظا على رسالة وزارة الأوقاف الدعوية والدينية القائمة على الوسطية والاعتدال وللحفاظ على وقار المساجد بعيدا عن أى توتر.

أ ش أ