"الأطباء" توافق على المشاركة بصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الحوافز

قال مصدر مسئول بنقابة الأطباء، إن هيئة مكتب النقابة وافقت على تمثيل النقابة بلجنة وزارة الصحة لصياغة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلامياً بقانون الحوافز.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن نسبة تصويت هيئة المكتب على المشاركة فى لجنة وزارة الصحة لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الحوافز جاء 3 موافق مقابل 2 غير موافق.

وأضاف المصدر، أن كل من الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وخالد سمير أمين الصندوق شاركا فى اجتماع اللجنة اليوم، لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الحوافز.

وكان الدكتور رشوان شعبان أمين مساعد النقابة قد أكد أن هناك قرار بوقف المفاوضات مع وزارة الصحة، وبالتالى لن يستجيب إلى دعوات وزارة الصحة لصياغة اللائحة.