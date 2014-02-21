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يويفا يفتح تحقيقا حول انتقادات بيليجريني للحكم مباراة برشلونة

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يويفا يفتح تحقيقا حول انتقادات بيليجريني للحكم مباراة برشلونة يويفا يفتح تحقيقا حول انتقادات بيليجريني للحكم مباراة برشلونة

لندن، (إفي): أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم فتح تحقيق مع التشيلي مانويل بيليجريني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي حول ما صدر منه من تصريحات هاجم فيها الحكم السويدي جوناس إريكسن الذي أدار مباراة فريقه الاخيرة امام برشلونة.

وأوضح الويفا في بيان اليوم أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن بيليجريني بناء على التحقيق.

كان بيليجريني قد ظهر في مؤتمر صحفي عقب خسارته بهدفين دون رد على ملعبه الاتحاد في ذهاب دور الـ16 من التشامبيونز ليج ليهاجم الحكم إريكسن، قائلا "لم تكن جيدة فكرة الاستعانة بحكم سويدي لإدارة مباراة مهمة بهذا الحجم، لم يكن محايدا"، منتقدا احتساب ركلة جزاء غير صحيحة في رأيه لنجم البرسا الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسبق للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن عوقب عام 2011 ، حين كان مدربا لريال مدريد الإسباني، بعد هجومه على الحكم الألماني فولفجانج شتارك بعد مباراة امام برشلونة في نصف نهائي التشامبيونز، بالإيقاف لخمس مباريات تم تخفيضها الى ثلاثة، مع تغريمه 50 الف يورو.

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