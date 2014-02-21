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فيتامين «ه» يحمي الجهاز التنفسي لسكان المناطق المرتفعة

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    توصلت دراسة علمية حديثة أجراها فريق بحثي بكلية الصيدلة بجامعة الطائف إلى أن تناول مشتقات فيتامين "ه" تساعد على حماية أنسجة الرئة من التأثيرات الضارة للارتفاع عن سطح البحر وتقي من الآثار الضارة التي يسببها الحديد لدى هؤلاء السكان.

وأوضح أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية المساعد بالكلية الدكتور سمير سلامة أنه نتيجة لنقص الأكسجين في المناطق المرتفعة فإن قاطنيها يميلون لتناول كميات أكبر من عنصر الحديد، الذي يساعد على إيجاد عدد كبير من كريات الدم الحمراء لتعويض نقص الأكسجين والحماية من الانيميا المنتشرة بين قاطني المرتفعات.

ونوه الى أنه بالرغم من الأهمية الحيوية لعنصر الحديد فإن له بعض الأضرار الصحية التي أثبتتها الدراسة مثل إنتاج مشتقات الأكسجين النشطة التي تهاجم أنسجة الرئة مسببةً تلفاً جزئياً والتهاباً بأنسجة الرئة"، مضيفاً أن تناول مشتقات فيتامين "ه" أثناء تناول عنصر الحديد قد أدى إلى الحماية من هذه الأضرار.

ونصح الفريق البحثي سكان المناطق المرتفعة بتناول فيتامين "ه" أو مشتقاته، ومن الأطعمة التي تحتوي عليه: الأسماك والسبانخ واللوز والزيتون والأفوكادو والبروكلي.

الجدير بالذكر ان هذه الدراسة تأتي في إطار الخطة البحثية لكلية الصيدلة بجامعة الطائف بالتعاون مع مركز طب المناطق المرتفعة بجامعة الطائف.

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