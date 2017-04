د. العمر يكرم الغامدي لحصوله على براءة اختراع من أمريكا

قام برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية بجامعة الملك سعود برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر بتكريم البروفيسور خالد بن محمد الغامدي - استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد بالليزر - بميدالية ذهبية وشهادة شكر لحصوله مؤخراً على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية. والاختراع الذي استحق عليه البروفيسور الغامدي الجائزة هي طريقة جراحية مخصصة لإقفال الجروح وعنوانها (The Gliding Stitch for Closing Wounds Under Tension). وتدور فكرة الاختراع حول تطوير أسلوب جراحي لإقفال الجروح بطريقة مبتكرة وأكثر فاعلية من الطرق الاعتيادية خاصة للجلد السميك مثل فروة الرأس والظهر، وبذلك يشكل تطوراً مهماً وإضافة قيمة في مجال الجراحة الجلدية. الجدير بالذكر أن البروفيسور الغامدي نشر أكثر من 45 بحثاً أصيلاً في مجلات علمية عالمية مرموقة وهو كذلك مُحكِم علمي لخمس مجلات طبية عالمية، وترجم كتابين في مجالي طب الأمراض الجلدية والأبحاث الطبية، وأسس موسوعة تثقيفية إلكترونية في مجال الأمراض الجلدية والتجميل، وأسس أيضاً أول جمعية خيرية لدعم مرضى البهاق في العالم العربي. كما حصل على مجموعة من براءات الاختراع منها اثنتان في المكتب الأمريكي لتسجيل براءات الاختراع وأخرى من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ونال مجموعة من جوائز وأوسمة التميز العلمي.