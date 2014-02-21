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أمين العاصمة المقدسة يستقبل وزيرة الدولة البريطانية

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أمين العاصمة المقدسة يستقبل وزيرة الدولة البريطانية أمين العاصمة المقدسة يستقبل وزيرة الدولة البريطانية

    استقبل أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار بمكتبه صباح أمس البارونة سعيدة وارسي وزيرة الدولة في الخارجية البريطانية ووزيرة شؤون الجاليات والأديان، وقد تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المدرجة.

وقدم للوزيرة البريطانية نبذة عن بعض ما تقوم به المملكة من جهود كبيرة وبعض المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها الدولة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كمشاريع النقل والقطارات والإسكان وغيرها من المشاريع التي ستشكل نقله تنموية كبرى في الخدمات المقدمة للمواطنين وضيوف الرحمن.

وفي نهاية اللقاء عبرت البارونة سعيده وارسي عن شكرها وتقديرها لمعالي أمين العاصمة المقدسة على الاستقبال وعلى إعطائها هذه النبذة عن مشاريع الأمانة وخدماتها المختلفة، كما تبادل الطرفان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

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