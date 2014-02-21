«مياه الباحة» تناقش مشروعات بنصف مليار في موازنتها

رأس مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس محمد بن منصور آل عضيد أمس، الاجتماع الدوري الذي عقد بفرع المياه بمحافظة قلوة بحضور مديري الإدارات الفنية والخدمية.

وناقش الاجتماعي اعتماد توزيع موازنة العالم الحالي والبالغة 505 ملايين ملايين ريال، تتضمن دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه مع الإشراف ب 150 مليونًا، و150 مليون ريال لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، و100 مليون خزانات إستراتيجية، و100 مليون ريال لتوصيل التيار الكهربائي لعدد من مشاريع المياه والصرف الصحي، وخمسة ملايين لدعم مشاريع تحت التنفيذ.

وناقش الاجتماع أيضاً، المشاريع التي ستنفذ في محافظات قلوه والمخواة والحجرة، ومن أبرزها: استكمال مشروع نقل المياه إلى وادي سقامه ووادي يبس بمحافظة المخواة، ووادي سبه ووادي ريم ووادي محلا بمحافظة قلوه، ووادي رما بمحافظة الحجرة، عبر خط أنابيب طوله 100 كيلومتر، وعدد من محطات الرفع والخزانات بكلفة 66 مليون ريال، علاوة على اعتماد تنفيذ محطات تنقية مياه على سد دوقه في قلوه وسد الأحسبة بمحافظة المخواة.

وعقب الاجتماع، زار مدير مياه الباحة محافظ قلوة صالح القلطي، في مقر عمله، حيث بحثا ثلاث نقاط، هي: التوسع في شبكات المياه بالمحافظة ومتابعة تغطية الآبار وتوزيع السقيا المجانية، ومن ثم تفقد المهندس آل عضيد ومرافقوه، مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة.