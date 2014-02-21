مليار ريال لمشاريع طرق جديدة ومستكملة بعسير

اعتمدت وزارة النقل ميزانية مشاريع الطرق في منطقة عسير للعام المالي الحالي 35-36 ه اشتملت على مشاريع جديدة، ومشاريع معتمد دراستها وتصميمها واستكمالات لمشاريع سابقة، وزيادات لمشاريع جار تنفيذها،. وقد أوضح المهندس"علي بن سعيد آل مسفر" مدير إدارة الطرق والنقل بعسير بأن الإجمالي لهذه المشاريع بلغ 1.127.308 ريالات، موزعة على المعتمد تنفيذها والتي بلغت 497 كم بتكلفة 1.093.308 ريالات، والمعتمد دراستها وتصميمها 362 بتكلفة بلغت 34.000 ريال. مقدما شكره للقيادة الرشيدة على ما أولته من اهتمام كبير لمشاريع الطرق في كافة أنحاء المملكة عامة ومنطقة عسير خاصة. موضحاً " أل مسفر" أن من المشاريع الجديدة المعتمدة في ميزانية هذا العام كل من: ازدواج طريق محايل – بحر أبوسكينة - الحريضة "المرحلة الأولى " بطول 50 كلم . وكذلك مشروع ازدواج طريق خميس مشيط – بيشة " المرحلة الثالثة " 50 كلم. إضافة إلى مشروع النماص - الفرعة – مصنع الأسمنت – (النماص – بيشة ) " المرحلة الثانية بطول 20 كلم. وايضاً مشروع سهول الحرف الشرقي (قحفن ونصبة) بجمعة ربيعة مع طريق مغلوث بثربان (أحد ثربان إلى مغلوث) " المرحلة الأولى " بطول 15 كلم.

وذكر: أن من المشاريع التي تضمنتها ميزانية العام " مشاريع الاستكمالات المعتمدة " وهي كل من مشروع استكمال طريق منصبة – تنومة " المرحلة الثانية " بطول 30 كلم. واستكمال طريق الطحاحين – غرغرة مع جسور بطول 48 كلم وكذلك استكمال طريق محايل عسير – سعيدة الصوالحة بطول 39 كلم . واستكمال طريق عقبة جدلاء مع طريق السويداء " المرحلة الأولى " بطول 15 كلم. استكمال طريق المقاطرة – أخفة – قرن مخلد بطول 22 كلم. وطريق خيبر الجنوب – البطنة بطول 23كلم واستكمال وصلة ردوم بطول 25كلم. واستكمال الإنارة لطريق الملك عبدالله وطريق المطار – الفرعاء " المرحلة الأولى " بطول 40 كلم . وكذلك إنشاء تقاطع طريق السودة واستكمال طريق رقعاء – الصدر – وادي نطع روام عقبة الأهمال بطول 20 كلم. واستكمال طريق ثلول ريم عكة النجدين – وادي السحر " المرحلة الأولى " بطول 15 كلم.

وأضاف آل مسفر: انه من المشاريع الجاري تنفيذها والمعتمد لها الزيادات مشروع طريق الخنقة – ملحة الحباب – الأمواه مع وصلة مضربة الخراف ووصلة العرين قيان كزيادة تكاليف. وكذلك استكمال طريق صدر وائلة – ظهرة بني ماجور مع وصلة تضراع وكذلك جسر بطول 180 م لربطه مع عقبة ضلع. وأيضاً استكمال طريق عقبة جدلاء القرون مع وصلة السويداء الجهيفة. واستكمال طريق جبل الغول وبشران وذي برم وطريق وادي العمل. واستكمال طريق النعضاء وطريق لزمة الوهابة مع جسر لخدمة قرى المحزمة وربعة. وأيضا استكمال طريق وادي العمل. وطريق وادي عمس وفروعه وطريقة الفرشة رحة متيه وفروعه وطريق عقبة شراقب من جهة الحرجة إلى العطف بالفرشة وكذلك الطرق الزراعية بمنطقة عسير "المجموعة الثامنة" وأطوال هذه المشاريع قرابة 497 كلم.

وأبان مدير إدارة الطرق بعسير: ان من المشروعات المعتمد دراستها وتصميمها كل من مشروع عقبة القرون " قرون رز" وعقبة فو بداية من طريق السودة إلى طريق رجال ألمع بطول 49 كلم. إضافة إلى ازدواج طريق سبت العلايا – بيشة مع وصلة عجبة بطول 95كلم. وطريق الملاحة – أل مجمل – شعف آل حارث – عقبة قضاء بطول 98كلم. وطريق نجران – عسير – جازان المباشر " الجزء الواقع بمنطقة عسير. حيث بلغ إجمالي الأطوال 362 كلم . وأضاف: ان من ضمن المشاريع المعتمدة مشاريع الإصلاحات وهو مشروع إصلاح المسار الحالي لطريق خميس مشيط – نجران " المرحلة الثانية " بطول 85كلم .