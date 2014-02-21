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توزيع شهادات تقدير على متدربى برنامج تنمية مهارات أخصائى المكتبات

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اختتم برنامج تنمية مهارات أخصائى المكتبات الحديثة والمنظم من قبل الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، برئاسة هويدا عبد الرحمن، وإقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة محمد مجدى.

حضر الحفل الختامى محمد الدسوقى مدير عام تنفيذ البرامج ومحمد خيرى مدير عام الفرع ورابحة أحمد مسئول التدريب بالإدارة، وتم تسليم الشهادات للمتدربين.

من جانبه، أكد خيرى حمدين، مدير قصر ثقافة كفر الشيخ، أن الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، برئاسة هويدا عبد الرحمن، أنهت البرنامج التدريبى بعنوان "تنمية المهارات لأخصائى المكتبات الحديثة للعاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافى، بفرع ثقافة كفر الشيخ الذى استمر 6 أيام متتالية من 15 فبراير حتى 20 فبراير الحالى.

يأتى ذلك فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الشاعر سعد عبد الرحمن، لرفع كفاءة العاملين بالهيئة.

وأضاف مدير قصر ثقافة كفر الشيخ، أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات أبناء الهيئة للنهوض بالمستوى الفنى والعملى.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن العديد من المحاضرات منها: "مدخل إلى أهداف ووظائف المكتبات وإدارتها، وخدمات المكتبات، ومشكلات العاملين بمجال المكتبات، والفهرسة الوصفية (نظرى وعملي)، والفهرسة الموضوعية ورؤوس الموضوعات (حالات تطبيقية، وقاعدة بيانات المكتبات، والتزويد وتنمية المقتنيات)، استخدام الإنترنت والحاسب الآلى داخل المكتبات، والتكثيف (عرض حالات تطبيقية)، ومصادر ومراجع عامة وخدمات المراجع، والببليوجرافيا (عرض حالات تطبيقية)، والتصنيف (عملى).

وأضاف محمد العافى مسئول التوثيق، أن البرنامج التدريبى أفاد الأخصائيين فى عدد من الموضوعات وأمدهم بالعديد من المصادر، لتطوير عملهم، لينعكس ذلك على المترددين على قصور الثقافة.

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