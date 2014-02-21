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مسؤول حكومي بجنوب السودان: غرق 150 في النيل أثناء فرارهم من «ملكال»

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قال مسؤول محلي في ولاية «أعالي النيل»، شمالي جنوب السودان، مساء الخميس، إن نحو 150 مدنيا لقوا مصرعهم غرقا في نهر النيل، بينما كانوا يحاولون الفرار من القتال الدائر بين الجيش الحكومي والمتمردين في مدينة «ملكال»، عاصمة الولاية الغنية بالنفط.

وأوضح وزير الإعلام في ولاية «أعالي النيل» فيليب جابن، في تصريحات لوكالة «الأناضول» عبر الهاتف، أن «الكثير من الأشخاص الذين كانوا يهربون من مدينة ملكال، حاولوا عبور نهر النيل، لكن المتمردين الموالين لريك مشار (النائب المقال لرئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت) أطلقوا النار على قواربهم، فقفزوا في الماء وغرقوا».

ووفقا للمسؤول الحكومي، وقعت هذه الحوادث المميتة يومي الثلاثاء والأربعاء عندما هاجم المتمردون من مكمنهم القوارب وأطلقوا النار على الناس، فأجبروهم على القفز في المياه.

وأضاف: «رأيت بعض الجثث تطفو على سطح الماء»، فيما قدر أن «نحو 150 شخصا لقوا حتفهم، من بينهم الرجال والأطفال والنساء»

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