مصادر أمنية: التحذير الأمريكي من «أحذية متفجرة» له صلة بـ«القاعدة» في اليمن

قالت مصادر أمنية أمريكية، الخميس، إن أحدث تحذير أصدرته السلطات الأمريكية إلى شركات الطيران من قنابل قد يجري إخفاؤها في أحذية على الطائرات كان الدافع إليه تزايد قلق الولايات المتحدة من فرع القاعدة في اليمن.

وأضافت المصادر أن التحذير الذي أصدرته السلطات الأمريكية، الأربعاء، إلى شركات الطيران التي تسير رحلات إلى الولايات المتحدة لتوخي الحذر من متشددين ربما يخفون قنابل في احذيتهم مبعثه القلق من أن ابراهيم حسن العسيري، وهو سعودي، يعتقد أنه كان وراء مخططات فاشلة لمهاجمة طائرات بمتفجرات مخبأة في أحذية أو ملابس ربما توصل إلى تصميمات جديدة مبتكرة لقنابل بما يجعلها تتفادي إجراءات الأمن في المطارات.

وقالت المصادر إن التحذيرات أرسلت إلى شركات طيران تسير رحلات إلى الولايات المتحدة من حوالي 30 مطارا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت أن من بين المطارات الأوروبية، التي طلب من شركات الطيران أن تتخذ فيها إجراءات أمنية وقائية إضافية من أحذية متفجرة محتملة، مطار شيفول في أمستردام، ومطارا هيثرو وجاتويك في لندن، ومطار مانشستر في إنجلترا.