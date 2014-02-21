500 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يحضرون عرض “سنووايت والأقزام”

يشارك 500 طفل من ذوى الاحتياجات الخاص في حضور عرض المسرحية العالمية “سنووايت والأقزام السبعة” المقرر عرضها علي مسرح خوفو بقاعة المؤتمرات بدءً من يوم 1 مارس المقبل وحتى 6 مارس.

> وقال محمد رضا أحد منظمي العرض أنه تمت دعوة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار اهتمام الأطفال بشكل عام بعروض مسرحية “سنووايت والأقزام السبعة” إضافة إلي محاولة نشر الوعي المسرحي بين الأطفال وإنعاش خيالهم بمثل هذه الأعمال خاصة وأن عرض “سنووايت” عالمي ويهتم به الجميع.

> وأوضح رضا أنه تمت إضافة عروض لطلاب المدارس والجامعات من القاهرة والاسكندرية لحضور المسرحية، مؤكداً أن العرض سيكون على أعلى مستوى داخل المسرح، خاصة وأن هذه المرة الأولي التي يتواجد فيها عرض “سنووايت” في مصر.

> يذكر أن العرض سيبدأ يوم 1 مارس علي مسرح خوفو بقاعة المؤتمرات في إطار دعم ثقافة مسرح الطفل وتحت رعاية وزارة السياحة المصرية.