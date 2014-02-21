سلطان القاسمي يفتتح منتدى الاتصال الحكومي غداً

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في العاشرة من صباح غد أعمال وفعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2014 والذي يقام هذا العام تحت شعار "أدوار مختلفة ... رؤية واحدة" وذلك خلال الفترة من 22 24 فبراير الجاري.

يناقش المنتدى التأثيرات الايجابية للتواصل الحكومي على شكل العلاقة بين الحكومة وجمهورها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويركز على أهمية وضع خطة استراتيجية للاتصال والتواصل بين الحكومات وجميع القطاعات والفئات المجتمعية، ذلك كي تتضح معالم الاتصال بين الجانبين.

وستتمحور مواضيع المنتدى لهذا العام حول الدور الذي يمكن أن يساهم به الاتصال الحكومي في تحسين صورة الدول والتأثير في مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحول الخطوات التي يجب اتخاذها لرسم خارطة الطريق نحو حكومات أكثر تواصلاً واستجابةً مع الجمهور، وهو يندرج ضمن الرؤية العامة للمنتدى ومهمته في إنشاء منصة موثوقة للحوار وتبادل الآراء ومناقشة أفضل الممارسات في مختلف مجالات الاتصال الحكومي في الدول العربية والعالم.

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مركز الشارقة الإعلامي: "لقد عمدنا إلى الأخذ بعين الاعتبار تجربتنا الناجحة خلال الدورة السابقة من المنتدى، لناحية المحتوى العلمي والجلسات والمتحدثين والضيوف والتنظيم واللوجستيات وسواها... إلا أننا وبكل تأكيد سنعمل على الارتقاء بكافة جوانب المنتدى كي يحمل البعد العالمي الذي اكتسبه المنتدى العام الماضي، مما يحتم علينا إخراجه بصورة مشرفة تليق بسمعة الشارقة ودولة الإمارات".

الحكومات والجمهور

وأضاف رئيس مركز الشارقة الإعلامي: "لم يعد الاتصال الحكومي مجرد نشاط ثانوي تتبناه المؤسسات الحكومية، بل بات مصدر قوة للعلاقة بين الحكومات وجمهورها، وهذا ما أثبتته الأحداث والتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية والتي أفرزت صورا مختلفة من ردود الفعل الاجتماعية والسياسية والشعبية".

وشدد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على أنه في الوقت الذي خرج فيه منتدى الشارقة للاتصال الحكومي من إطاره المحلي نحو الدولية ليصبح "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي"، فقد تحتم التفكير والتطرق إلى مواضيع تهم الرأي العام والجمهور الدولي تماما كما تهم الرأي العام العربي والمحلي، ليشكل المنتدى منصة حقيقية للتعلم والاستفادة من المواضيع المطروحة في مجال الاتصال الحكومي. وعليه، فقد كرسنا كل الامكانات خدمة لهذا الهدف.

يستقطب المنتدى نخبة من قادة الفكر، والعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وخبراء الاتصال، والإعلاميين البارزين، من المنطقة العربية والعالم، منهم ميخائيل غورباتشوف، آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي كضيف شرف، ومن المتحدثين: فيليبي كالديرون، رئيس المكسيك السابق، جيمس ولفنسون، رئيس البنك الدولي السابق، معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، جون دشنسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ذا كونفيرزيشن فارم.

الدكتور سليمان الهتلان، الرئيس التنفيذي لشركة الهتلان ميديا، فادي سالم، مدير الحوكمة والابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، نيك غاوينغ، المذيع في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وورلد، كاثلين كارول، رئيس التحرير التنفيذي ونائب الرئيس الأول لوكالة أسوشيتد برس، جون كاو، رئيس مجلس إدارة معهد الابتكار، سيمون أنهولت، خبير في الدبلوماسية العامة لعدد من الحكومات.

أماني الخياط، إعلامية في قناة أون تي في، أحمد مصطفى، رئيس تحرير سكاي نيوز عربية، بيل دايلي، كبير موظفي البيت الأبيض السابق ووزير التجارة في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، برايان دوموت، رئيس أبكو انسايت، مروان زوايدة، الرئيس التنفيذي لإدارة وحوكمة الشركة- اتصالات ، نارت بوران، المدير العام سكاي نيوز عربية، أليستر كامبل، مدير مكتب اتصالات رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير.

ويدير الجلسات على مدى أيام المنتدى الثلاثة عدد من الخبراء منهم تيم سباستيان، أول مقدم لبرنامج "ذا هارد توك" على قناة بي بي سي وورلد، زينة يازجي، إعلامية في قناة سكاي نيوز عربية، جيزيل خوري، إعلامية في قناة بي بي سي العربية، بولا يعقوبيان، إعلامية في قناة تلفزيون المستقبل، داوود الشريان، إعلامي في مجموعة إم بي سي.

الاستعدادات

تفقد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى الدولى للاتصال الحكومي الاستعدادات الأخيرة لاستضافة أعمال الدورة الثالثة للمنتدى، حيث اطلع على مختلف الاستعدادات اللوجستية والفنية المتعلقة بتنظيم المنتدى، وأعطى توجيهاته حول التفاصيل المتعلقة بالتجهيزات والتسهيلات التي تم توفيرها للمتحدثين والضيوف والمشاركين.

وحول هذه الاستعدادات، أوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "لقد بات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي حدثاً عالمياً يستقطب قادة وخبراء الاتصال من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والإعلامية من حول العالم. لذا توجب علينا متابعة أدق التفاصيل لضمان الخروج بحدث يليق بالسمعة الطيبة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات ".

كما اطلع رئيس اللجنة العاليا على عمل مختلف اللجان المسؤولة عن التحضيرات والاستعدادات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية المتعلقة باستقبال وتأمين كبار الشخصيات والضيوف، وبالإشراف على كل ما يتعلق بالأمور الإعلانية والدعائية وتوفير الدعم لوسائل الإعلام والإعلاميين المعنيين بتغطية فعاليات المنتدى.