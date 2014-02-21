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مصر الدولية: تدريب 60 صيدليًا على تشغيل مراكز المعلومات الدوائية الحديثة

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بدأت كلية الصيدلة جامعة الدولية سلسلة من ورش العمل المكثفة والمجانية فى مجال مراكز المعلومات الدوائية والتداخلات الدوائية مدتها أربعة أيام بواقع 30 ساعة انتهت منها دورتان حتى الآن فى الفترة من 10- 20 فبراير شارك فيها 60 صيدليا من صيادلة نقابتى القاهرة، والإسكندرية، كلية الصيدلة جامعة طنطا، المعهد القومى للقلب، المعهد القومى للكبد، مستشفى وادى النيل، مستشفى الجلاء العسكرى، مستشفى كبد المحلة، مستشفى الهلال، مستشفى العجوزة، مستشفى بورسعيد العام ومستشفى أوسيم المركزى.

وتهدف هذه الورش إلى تعليم الصيادلة كيفية الوصول إلى المعلومات الدوائية السليمة من مصادرها المعتمدة مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأمريكية المعتمدة فى مراجعة الدواء من خلال تعاون مركز المعلومات الدوائية بجامعة مصر الدولية والمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.

وقال الدكتور أحمد عماد عميد كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية، إن الهدف الأساسى من سلسلة الورش التدريبية التى تقيمها الكلية لجميع الصيادلة هو تغيير مفهوم مهنة الصيدلى، وإعادة الاعتبار للمهنة وأن تكون فى موضعها الصحيح فى منظومة العلاج وأن يصبح الصيدلى شريكا للأطباء فى اختيار الدواء المناسب للمريض، ونظرا لخطورة التعامل مع الأدوية بدءًا من وصف الدواء إلى صرفة إلى تناوله، حيث إن سوء التعامل قد يؤثر على صحة وحياة المريض.

وأضاف "عماد"، فى بيان إعلامى للجامعة الخميس، أن وجود مركز للمعلومات الدوائية بكل مستشفى يعنى التأكد من أن الوصفة الطبية التى تكتب للمريض سليمة وليس بها أى مشاكل مثل تداخلات لبعض الأدوية الموضوعة للمريض بما قد يؤدى إلى زيادة سمية الدواء أو إلى عدم فعاليته لذا يجب على الصيدلى عند صرف أى وصفة طبية التأكد من سلامة ذلك وعند وجود أى شك أو التباس يجب سرعة الاتصال بالمركز، حيث يتوفر الاتصال بالمراجع والدوريات والمراكز العالمية الإلكترونية التى تتأكد من سلامة الوصفة الطبية وعند وجود أى مشاكل يجب على الصيدلى مراجعة الطبيب المعالج قبل صرف الدواء، وبالتالى يتم تعظيم التأثير المرغوب للأدوية وتجنب الآثار الجانبية لها.

وأشار عماد، إلى أن كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية قد بادرت إلى إنشاء مركز متخصص فى المعلومات الدوائية بالتعاون مع المراكز الدولية المماثلة وأتاحت خدماته لجميع المستشفيات فى مصر منذ نحو عام كامل.
> وقد استجابت الكلية إلى طلبات كبريات المستشفيات فى الإفادة من تلك التجربة بإنشاء مراكز للمعلومات الدوائية والتعرف على تجربة الجامعة الرائدة فى هذا الصدد.

وأضاف أن تنظيم ورش العمل المتخصصة فى تأهيل وتدريب الصيادلة على هذه التقنية الجديدة بالمجان تعد خطوة متقدمة على طريق إعادة الاعتبار لمهنة الصيدلة والأخذ بالأساليب الحديثة المتبعة عالميا فى مجال الصيدلة.

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