نشطاء يتداولون صورا لجهود القوات المسلحة فى إنقاذ ضحايا سانت كاترين

نشرت صفحة "نادى ضباط الجيش المصرى" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة من الصور لعدد من أفراد الجيش، أثناء محاولتهم إنقاذ ضحايا "سانت كاترين".

ويظهر فى الصور مجموعة من رجال الجيش، يحملون معدات ومؤنا وبطاطين، يتحركون وسط الصخور فى محاولة منهم لإنقاذ ضحايا رحلة السفارى فى جبل سانت كاترين.

وقالت الصفحة: "بعد نزول الأمطار فور تلقى بلاغ الاستغاثة وقيام قوات الجيش على الفور بالتوجه لمكان غير معلوم، للبحث عن المفقودين، محاط بالجبال الوعرة والصخور، وعدم إمكانية هبوط أى طائرة مهما كان حجمها صغيرًا لطبيعة المكان الموحشة".

وأشارت الصفحة إلى قيام الجنود بالسير أكثر من 6 ساعات على الأقدام، بحثًا عن المفوقدين، حاملين المعدات والمؤن والبطاطين والتروللى، وفى حال العثور عليهم تتم تدفئتهم وإسعافهم سريعاً، ، مؤكدة أنها لا تقبل "المزايدة" على القوات المسلحة، ولا الاتهام بـالتقصير والتراخى.

واختتمت الصفحة: "إذا كان لدى أحدكم طريقة أفضل من ذلك فليتفضل بطرحها، ونكرر تم التحرك فور الإبلاغ".

كان 8 شباب فقدوا بعد أن ضلوا طريقهم أثناء قيامهم برحلة سفارى وسط عاصفة ثلجية شديدة فى مدينة سانت كاترين بينهم المخرج الشاب، محمد رمضان، الذى تم العثور على جثته، صباح الأربعاء.