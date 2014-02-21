ربيعة: السوبر أهم بطولاتي

أشار رامي ربيعة لاعب وسط الأهلي إلى أن تحقيق لقب السوبر الأفريقي يعد الأبرز في مسيرته مع القلعة الحمراء.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه بعدما هزم الفريق التونسي 3-2.

وأضاف ربيعة في تصريحات لموقع ناديه أن الروح المعنوية العالية لجميع اللاعبين خلال معسكر المباراة ساهمت في الأداء الكبير الذي شاهده الجميع من لاعبي الأهلي.

وأكد اللاعب الشاب أن جميع اللاعبين اتفقوا علي الفوز بالسوبر لاستعادة الروح المعنوية، و أن تحقيق الفوز بهذا الأداء الرائع كان تتويجا للمجهود الكبير المبذول من اللاعبين و الجهاز الفني.