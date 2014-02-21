يوسف: جدو وفتحي وجمعة سر فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي

/أ ش أ/ أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي، أن لاعبي الفريق أدوا مباراة السوبر أمام الصفاقسي التونسي في ظروف صعبة، ولكنهم لم يلتفتوا لنتائج الفريق السابقة في بطولة الدوري.

وأضاف يوسف، أن الجهاز الفني لم يلتفت لكل الأقاويل خلال الفترة الماضية، وأن اللاعبين الموجودين حاليا هم من حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا، ومع عودة اللاعبين الكبار من الإصابة أمثال محمد ناجي جدو وأحمد فتحي ووائل جمعة ساهم ذلك في ترجيح كفة الأهلي والفوز ببطولة السوبر على حساب الصفاقسي.

وأوضح يوسف أن وجود الجماهير في مباراة السوبر كان عامل أساسي في الفوز بالمباراة والبطولة وهو ما كان ينقص اللاعبين في الفترة الماضية.