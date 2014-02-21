ريهانا تبلغ عامها الـ26

بلغت المغنية العالمية Rihanna اليوم عامها الـ26، وإلى الأن لم تبدأ النجمة الاحتفال بعيد ميلادها.

ولكن الكثير من المواقع الالكترونية لم تفوّت هذه المناسبة من دون معايدة Rihanna الملقّبة بـRiRi، فقام كل موقع بايحاء الذكرى على طريقته الخاصة، فمن المواقع التي تحدثت عن بداياتها، وأخرى اختارت أفضل 26 صورة لها وعرضتها، وغيرها تحدثت عن نجاحاتها وأغانيها.

ولكن أبرز من عايد Rihanna في هذا اليوم هو احدى المواقع التي عرضت أول مقابلة أجراها الموقع معها في 2005 حيث قالت فيها "أنا لا أعرف أين سأصبح بعد 5 سنوات ولكن ما أعرفه اني سأقدّم أفضل ما عندي" وأضافنت "أكثر ما يهمني أن تتذكرتي الناس".

أما المعجبين فالبطع كانت لهم بصمتهم الخاصة في هذا اليوم فقاموا بانشاء هاشتاغ "Happy Birthday RiRi"على موقع تويتر وعلى اثره تدفقت التغريدات المعايدة والمليئة بالتمنيات لمغنيتهم المفضلة بالاضافة الى نشر صورها.

من جهتها Rihanna نشرت في 18 شباط صوراً على انستغرام تعرض خلالها المكان الذي ستقيم فيه حفلة عيد ميلادها وهو عبارة عن حجرة خاصة للمناسبة في منطقة ثلجية.

كما نشرت اليوم صورة على الموقع انستغرام ايضاً تشكر فيها معجبيها على الهاشتاغ الذي تم اطلاقه لاحياء المناسبة.

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