ضبط بندقتين آليتين و8500 قرص مخدر في حملة أمنية بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط بندقتين أليتين وعدد من الطلقات النارية و 8500 قرص مخدر بحوزة 3 أشخاص خلال حملة أمنية بقرية الحجيرات بمركز قنا .

كانت الأجهزة الأمنية بقنا، قد شنت حملة أمنية بقرية الحجيرات لضبط الخارجين عن القانون وأسفرت عن ضبط (منتصر . ح . س ) 27 سنة عامل وبحوزته بندقية ألية و15 طلقة من ذات العيار و ضبط 6850 قرص مخدر بحوزة المدعو (مديح . ن . ع ) منها و300 قرص باركينول و100 تامول و300 سوما دريل و4600 ابتريل و400 أوماتريل و250 تايجر كينج و900 سايكا وبندقية ألية و10 طلقات والذى تمكن من الهرب وضبط 1775 قرص مخدر بحوزة المدعو (محمد . ح . س ) منها 300 باركينول و120 تامول و5 سومادريل و200 ابتريل و350 اوما تريل و200 تايجر كينج و600 سايكا والمطلوب تنفيذ حكم فى 3 قضايا جنايات مخدرات وسلاح وزخيرة وسرقه بالاكراه وحجز بدون وجه حق والمحكوم عليه بالمؤبد فى كل منهم والذى تمكن من الهرب من قوات الأمن.

تحرر محضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق.