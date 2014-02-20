رئيس جامعة المنصورة يفتتح مبنى المكتبة المركزية الجديد

افتتح الدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة مبنى المكتبة المركزية بجوار مجمع الخدمات الطلابية .

حضر الافتتاح الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ مجدى صالح امين عام الجامعة والدكتورة مها الشناوى مدير إدارة المكتبات كما حضر الافتتاح عدد كبير من السادة عمداء الكليات المختلفة والسادة مدير المستشفيات الجامعية .

وعرضت الدكتورة مها الشناوي أقسام المكتبة المركزية والتى تشمل قاعات الاطلاع وقاعات المكتبة الالكترونية وقاعات رسائل الماجستير والدكتوراه وقاعات الاطلاع للمكفوفين والتى يتم الاضطلاع بها بطريقة برايل والوسائط السمعية كما عرضت ايضا قاعات المخصصة لمعارض الكتب .

وأشار الدكتور السيد عبد الخالق ان الجامعة تشهد اليوم افتتاح لمكتبة المستقبل والتى تعنى العلم والمعرفة وبالرغم من كل التحديات والصعوبات التى تمثل تحدى للنجاح فقد افتتحت اليوم هذه المكتبة لتقوم بدورها فى نقل المعرفة وأتقدم بالشكر لكل السادة رؤساء الجامعة السابقين لإصرارهم لكي يكون للجامعة مكتبة مركزية تحتوى على كافة فروع العلم والمعرفة كما سيكون هناك إنشاءات نوعية لأنشطة نوعية .

أكد ان مصر الوطن لابد ان تنجح ولابد ان يكون هناك بحث علمى وعلم متقدم من اجل مصر ومن اجل تقدمها ورفعتها .