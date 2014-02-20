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تركيا تمنح مواطني 89 دولة تأشيرات دخول على الحدود من بينها مصر

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تركيا تمنح مواطني 89 دولة تأشيرات دخول على الحدود من بينها مصر تركيا تمنح مواطني 89 دولة تأشيرات دخول على الحدود من بينها مصر

نُشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء التركي، المتعلق بمنح تركيا تأشيرات الدخول لأراضيها على الحدود، لمواطني 89 دولة، من بينها والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة، والكويت وقطر، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة، وهولندا، ودول أخرى.

وحسبما نشرت وكالة أنباء الأناضول فإنه بموجب القرار ستمنح تأشيرة دخول 90 يومًا لمواطني الولايات المتحدة، واستراليا، والنمسا، و أنتيغوا بربودا، وبلجيكا، وباربادوس، وبهاما، والإمارات العربية المتحدة، والدومينيك، ودومينيكا، وغرينادا، وهايتي، وكرواتيا، وهولندا، وهونغ كونغ، وبريطانيا، وأيرلندا وأسبانيا، وجاميكا، وكندا، وقطر، والكويت، والمجر، وجزر المالديف، ومالطا، والمكسيك، والنرويج، وعمان، وبولونيا، البرتغال والمملكة العربية السعودية، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

وستمنح تاشيرة دخول 60 يوما لمواطني روسيا البيضاء فقط، بينما ستمنح تأشيرة 30 يوما لمواطني الدول الباقية وهى مصر، وأنغولا، والبحرين، وبنين وبتسوانا، وبوركينا فاسو، وبروندي، وجيبوتي، والرأس الأخضر، وتشاد، وغينيا الاستوائية، وأندونيسيا، وأريتريا، وأرمينيا، وأثيوبيا وساحل العاج وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بساو وقبرص الرومية و جنوب أفريقيا والهند والعراقوالكاميرون وكينيا وجزر القمر، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليسوتو وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريشيوس ومالدوفا وموريتانيا وموزمبيق، وأفريقيا الوسطى وباكستان ونيجريا والنيجر والسنغال وسيريلانكا وتوغو وتنزانيا واليمن وأوغندا والصومال والسودان وسيراليون ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، وسوازيلاند.

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