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الفنان العالمي جاستن تيمبرليك ضيف موازين

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الفنان العالمي جاستن تيمبرليك ضيف موازين الفنان العالمي جاستن تيمبرليك ضيف موازين

أعلنت جمعية "مغرب الثقافات" أنّ المغني والموسيقي جاستن  تيمبرليك، سيحيي حفلة افتتاح مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في دورته الـ13.

وستعرف منصة السويسي في العاصمة المغربية الرباط، يوم الجمعة في الـ 30 من أبريل/نيسان المقبل، حفلاً فنياً سيُحييه الفنان العالمي  تيمبرليك في أول زيارة فنية له إلى المغرب.

ويعدّ جاستن من الفنانين الأمريكيين الذين يتوفر لهم قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة في المغرب والوطن العربي بصفة عامة.

ويُعدّ مغني البوب الأمريكي، من أهمّ نجوم الجيل الحديث في أمريكا، إذ حصد العديد من الجوائز، أهمّها جائزة "إم تي في أوورد".

وإلى جانب الغناء، فإن تمبرلايك خاض العديد من التجارب السينمائية الناجحة.

وإلى جانب المغني الأمريكي، سيعرف موازين حضور العديد من نجوم الأغنية العالمية، الذين سيتمّ الإعلان عن أسمائهم في القريب العاجل.

 

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