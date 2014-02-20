مغاربة يطالبون بهيفاء وهبي في موازين عبر " تويتر"

طالب عدد كبير من المغاربة بدعوة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي إلى المغرب للمشاركة في إحياء فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم".

ورفع جمهور هيفا مطلبه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بكتابة "هاشتاغ"، تحت عنوان "نريد مشاركة هيفاء وهبي في موازين"، فحصد المرتبة الثانية عالمياً؛ ما يدلّ على رغبة الجمهور الكبيرة في حضور نجمتهم هذا المهرجان، الذي يعدّ من أهمّ المهرجانات العالمية، والذي يستقطب أسماء وازنة في سماء الأغنية العربية والعالمية.

ولم يُكشف لحدّ الآن عن أسماء المطربين الذين سيحيون حفلات مهرجان موازين الذي سينطلق في 30 مايو المقبل، إلا اسم الفنان البلجيكي "سروماي".

وسبق لـ"هيفا وهبي" أن أحيت العديد من الحفلات الناجحة في المغرب، وفي مهرجانات مغربية مختلفة، كمهرجان الدار البيضاء و مهرجان "جوهرة الحياة" بمدينة الجديدة.

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