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صورة - جماهير الأهلي تذكر الصفاقسي بهدف أبو تريكة التاريخي في دخلة رائعة

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صورة - جماهير الأهلي تذكر الصفاقسي بهدف أبو تريكة التاريخي في دخلة رائعة صورة - جماهير الأهلي تذكر الصفاقسي بهدف أبو تريكة التاريخي في دخلة رائعة

رفعت مجموعة أولتراس أهلاوي المنتمية للأهلي "دخلة" رائعة قبل بداية مباراة فريقها أمام الصفاقسي في كأس السوبر الإفريقي يوم الخميس.

ويحل الصفاقسي بطل الكونفدرالية الإفريقية ضيفا على الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة هذا الخميس على كأس السوبر.

وذكرت الجماهير الأهلاوية الفريق المنافس بالهدف التاريخي الذي سجله محمد أبو تريكة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 على ملعب رادس.

وظهرت صورة مجسمة لأبو تريكة وهو يسدد كرته اليسارية الرائعة أمام صور مجسمة للاعبي الصفاقسي الذين سقطوا على الأرض حزنا بعد تسجيل الهدف.

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