بالفيديو .. ' سوبر جمال ' يبدأ نجوميته بإنهاء أيام الأهلي السوداء

قاد عمرو جمال مهاجم الأهلي الصاعد فريقه للتتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي بتسجيله هدفين ضمن فوز الأحمر 3-2 في لقاء مثير.

وحصد الأهلي السوبر السادس في تاريخه متربعا على عرش إفريقيا كأكثر أندية القارة السمراء فوزا باللقب.

جاء هذا في ظل فترة سوداء يعيشها الأهلي بهزائم متتالية في الدوري الممتاز، وسط أنباء عن إقالة محمد يوسف المدير الفني للأهلي وخلافة مانويل جوزيه.

افتتح محمد ناجي "جدو" التسجيل للأهلي في الدقيقة 24، وضاعف عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 54.

ثم قلص علي معلول النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الصفاقسي على التعادل، تقدم عمرو جمال مرة أخرى في الدقيقة 68.

ثم أحرز فخر الدين بن يوسف هدف الصفاقسي الثاني في الدقيقة 78، واشتعلت المباراة حتى نهايتها.

ركلات ثابتة

اعتمد الأهلي في هز شباك الصفاقسي على الركلات الثابتة، والتي نتج عنها هدفين.

وسيطر الأهلي منذ بداية المباراة حتى نجح جدو في استلام تمريرة من أحمد فتحي نفذها من ركلة حرة، استلم جدو وسدد في المرمى معلنا الأول. (شاهد الهدف)

وجاء هدف عمرو جمال الأول بعد كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذت رائعة وحولها بسن الحذاء في شباك حارس الصفاقسي. (شاهد الهدف)

ثم حصل الصفاقسي على ركلة جزاء من سيد معوض بعد مجهود من إدريسو كوياتي مرر للمنطلق فخر الدين بن يوسف سقط داخل منطقة شريف إكرامي، خلفت الهدف الأول للفريق التونسي. (شاهد الهدف)

أيام سوداء

عاش الأهلي في المباراة أيام سوداء لدقائق قليلة، كانت بعدما وصلت النتيجة 3-2.

ولكن لتصل إلى 3-2.. سجل عمرو جمال هدفه الثاني والثالث للأهلي بعد عرضية من موسى يدان حولها بالرأس متقدما للأحمر 3-1.

ومن تصويبة هائلة لفخر الدين بيساره، يسجل الهدف الثاني للصفاقسي قبل النهاية بما يقرب من ربع ساعة.

وظلت أخر ربع ساعة قاسية على الأهلي إذ بحث الصفاقسي على التعادل ولاحت فرصة خطيرة لمدافع الفريق التونسي ماهر الحناشي أمام شباك إكرامي ولكنه حولها بجوار القائم.