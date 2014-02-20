سلّوم حداد في أحضان "الأخوة"

انضمّ الفنان السوري سلّوم حداد مؤخّراً إلى فريق عمل مسلسل "الأخوة"، الذي يصوّر حالياً في إمارة أبوظبي، برفقة نجوم الدراما العرب.

والعمل من كتابة محمد أبواللبن ولواء يازجي، ومن إخراج كلّ من المخرجين: سيف الشيخ نجيب وعمّار العاني وسيف الدين سبيعي، فيما يُشارك في بطولته كلّ من تيم حسن، أمل بوشوشة، أحمد فهمي، قيس الشيخ نجيب، وفرح بسيسو.

ومن خلال مسلسل الأخوة" سيعود حدّاد للدراما من جديد، بعد انقطاعه عنها خلال الموسم الماضي 2013، بسبب انشغاله بإخراج المسلسل الإماراتي "القيّاضة"، الذي شكّل تجربته الأولى في الإخراج.

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