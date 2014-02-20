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تفجير فيلا أثرية بالإسكندرية بعد محاولات هدمها

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تفجير فيلا أثرية بالإسكندرية بعد محاولات هدمها تفجير فيلا أثرية بالإسكندرية بعد محاولات هدمها

اللواء أحمد صالح الإدكاوي سكرتير محافظ الدقهلية

أكد نبيل أبو شال، مدير مكتب المصري اليوم بالإسكندرية أن السكان المتواجدين بجوار إحدى الفلل الأثرية بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية قد اشتموا رائحة بارود خارج من الفيلا وفوجئوا بعدها بهدم الفيلا دون سبب معلوم ، وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الخميس من برنامج “مانشيت” أن الشرطة عندما دخلت الفيلا للبحث وجدوا زوجة البواب فقط والتي تم إخلاء سبيلها على الفور.

وأشار أن الفيلا تحتوي على نباتات نادرة، مؤكداً على أن الفيلا تم هدمها بالكامل ولن تصلح بعد ذلك.

من جانبه قال اللواء أحمد صالح الإدكاوي، سكرتير محافظ الدقهلية في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي أنه يسكن بجوار فيلا “أجيون” ويوم السبت الماضي سمع صوتا غريبا خارج من الفيلا ودخان كثيف، مؤكداً أن تقرير الحماية المدنية أكد أنه لم يحدث انفجار وأشار إلى أن هناك محاولات لهدم الفيلا في الفترة الأخيرة أكثر من مرة.

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