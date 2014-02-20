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وقف نظر دعوى تزوير أبو إسماعيل لجنسية والدته

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وقف نظر دعوى تزوير أبو إسماعيل لجنسية والدته وقف نظر دعوى تزوير أبو إسماعيل لجنسية والدته

 

حازم صلاح أبو اسماعيل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, وقف نظر محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل لإتهامه بتزوير جنسية والدته بقصد تمكينه من الأشتراك فى خوض إنتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون, وذلك لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة.

كانت النيابة نسبت إلى محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وشهرته “حازم صلاح أبو إسماعيل”، 52 عامًا، أنه فى غضون شهر مارس من عام 2012، بدائرة قسم الجديدة بمحافظة القاهرة، ارتكب جريمة تزوير «محرر رسمى»، وهو إقراره بعدم حصول والدته على جنسية دولة أجنبية، لتقديمه إلى اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة عام 2012، ضمن أوراق الترشح للإنتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته “نوال عبد العزيز نور” جنسية أى دولة أجنبية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية، كما ورد فى التحقيقات.

 

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